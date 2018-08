Enamus tsiviliseeritud inimkonnast on ilmausku – jälgitakse hoolikalt ilmateadet ning ka hommikul on esimene pilk taevasse ja termomeetrile, et mida siis tänane ilm meile ka toob. Ehkki viimastel nädalatel on ilm Eestimaal olnud ebatraditsiooniliselt stabiilne (ja hea), siis tavaliselt meil nii hästi ei lähe, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Õige ilmateade lubab meil valida õige rõivastuse meie muutlikusse ilma ning seeläbi tagada meie füüsiline heaolu ning miks mitte ka tervis. Paraku on aga ilmateenistused ja -ennustajad aegade jooksul muutunud väärinfo sünonüümiks. Selge see, et ilmastik on üpris efemeerne ja ebakindel, aga kui oled ootamatu vihmasabina käes läbi ligunenud, terve päeva valedes rõivastes higistanud või külmetanud, siis tahaks ju küll ilmaennustajal mõnest kehaosast kinni krabada ja teda raputada kuni õnnis rahu hinge poeb. Kahjuks aga on ennustajad enamasti meile kättesaamatus kauguses, et oma esimesi impulsse rahuldada.