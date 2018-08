Austraalia keelas julgeoleku kaalutlustel Huaweil 5G võrgu ehitamise

Valitsuse ametlikus pressiteates seisis, et tarnijad, kes «saavad tõenäoliselt juhiseid võõralt valitsuselt», jätkaks Austraalia sidesüsteemid avatuks volitamata sisenejatele. Teates ei mainitud otseselt ei Huaweid ega Hiinat, kuid anonüümseks jääda sooviv valitsuse ametnik ütles väljaandele Reuters, et määrus on just suunatud Huawei vastu.

Hiina seadus näeb ette, et kõik kodanikud, organisatsioonid ja ettevõtted on kohustatud tegema luure- ja julgeolekujõududega koostööd. Austraalia luure on muretsenud Huawei tegevuse pärast riigis juba mitu kuud ja toonitanud korduvalt, et ettevõtte seadmeid võidakse kasutada spionaažiks

Austraalia hoiak Huawei suhtes on muutunud üpris sarnaseks USAga, kes on Hiina suurfirma oma turult sisuliselt ära lõiganud.

Huawei Austraalia haru säutsus neljapäeval Twitteris, et on valitsuse otsuses äärmiselt pettunud ja eelkõige kannatavad sellest tarbijad. Austraalia haru on korduvalt eitanud oma seoseid Hiina julgeolekuga.