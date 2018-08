USA internetipakkuja keeras metsapõlengutega võitlevate päästjate andmeside kinni

Santa Clara maakonna tuletõrje ülema sõnul aeglustas Verizon kriitiliste kustutustööde ajal päästesõidukite andmeside kiiruse vaid 0,5 protsendini tavalisest kiirusest, mis muutis mitmete tähtsate funktsionaalsuste kasutamise võimatuks. Vaatamata tuletõrjujate palvetele, et tegu on eriolukorraga ja inimeste elud on ohus, keeldus ettevõte andmesidet taastamast ja nõudis, et tuletõrje valiks kallima andmeside paketi. Santa Clara tuletõrje kasutas aga tegelikult juba enne piiramatu andmesidega paketti.