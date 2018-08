Seeder uuele IT-ministrile: madalapalgalist võõrtööjõudu Eestisse lasta ei tohi

«Verivärske ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist andis kohtumisel start-up ettevõtjatega teada, et kavatseb tuua valitsuses lauale välistööjõu riiki lubamise laiendamise. Tuletame uuele ministrile meelde, et juba praegu on välistööjõu kvoodi alt vabastatud Eestile vajalikud kõrgepalgalised spetsialistid, sealhulgas IT sektori asjatundjad,» ütles Helir-Valdor Seeder Postimehele.