«Meile teadaolevalt on tegemist lunavarajuhtumiga, mille ohvriks langevad kümned suuremad ja väiksemad ettevõtted aastas. Paraku on sellise pahavaraliigi nagu lunavara kahjud tõusutrendis, mida kinnitab igapäevane infoturbeseire,» ütles CERT-EE juht Tõnu Tammer ning julgustas kõiki alati juhtust teatama ja abi küsima.

Postimehe andmetel on alates eilsest FEB ASi serverid üle riigi rivist väljas – kahtlus on andmevarguses, varuserverid olevat samuti «tühjaks tõmmatud».

Ettevõte teatas täna hommikul, et on oma poed sulgenud.

RIA andmeil on erinevad lunavararünnakud on aktiviseerunud ning mitmed väiksemad ja suuremat ettevõtted on nende tagajärjel kahju kannatanud.

RIA on selle aasta seitsme kuu jooksul registreerinud üle 8000 juhtumi, mis on ca 1600 juhtumi võrra rohkem kui mullu samal ajal. Lunavara ja pahavara juhtumid moodustasid mullu kõigist intsidentidest, mida oli üle 10 000, enamiku ehk ca 70 protsenti.

Küberturvalisuse portaal checkpoint.com hoiatas mõne päeva eest uuest lunavarast nimega Ryuk, mis on sihikule võtnud mitmeid suurettevõtteid üle maailma. Selle abil on krüpteeritud sadu arvuteid, servereid ja andmekeskusi ning lunavarana on ohvritelt kogutud enam kui 640 000 dollari väärtuses bitcoin’e. Portaal kahtlustab, et rünnaku taga on Põhja-Korea häkkerid, kes on loonud ka varem kurja teinud pahavara HERMES.