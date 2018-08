Talletab andmed rakendusse

Erinevalt nutitelefonist ei ole nutikaalul puuteekraani ning lugematu arvu tuumadega protsessorit, kuid see suudab võrreldes tavalise saunakaaluga siiski palju rohkemat. Nimelt on nutikas kaal varustatud juhtmevaba ühenduse toega, et kasutaja telefoni paigaldatud rakendusega suhelda. See tähendab, et kaal saadab mõõdetud andmed rakendusele ning nii saab neist tunduvalt parema ülevaate kui kaalu enda ekraanikeselt. Näiteks Fitbit Aria 2 ühendub Fitbiti keskkonnaga, kus on võimalik salvestatud andmeid pikaajaliselt jälgida. Samuti saab seada eesmärke, mille poole püüelda ning lisaks ka näiteks Fitbiti aktiivsusmonitoride mõõdetud sammude ja muu sellisega kõrvutada, et enda aktiivsusest ja näitudest terviklik ülevaade saada. Sarnaselt toimib ka analoogne Garmin Index. Ka see kaal suhtleb rakendusega ehk saadab andmed sinna, et edasi juba sealt uurida, kas mõõdetud tulemus on pikemas perspektiivis positiivne või pigem murettekitav.