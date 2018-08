FOTO: Shutterstock

Google Maps’is saab juba mõnda aega jagada oma reaalset asukohta. Milleks see hea on? Näiteks, kui on vaja kellegagi kohtuda. Reaalajas asukoha jagamine annab vabaduse vahepeal liikuda, samas teab sõber, kuhupoole sa liikusid ja kust sind leida, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Hiljuti pidin kohtuma autojuhiga, kes liikus mööda maanteed Pärnu ja mina Tallinna poole. Meil oli vaja tee peal kokku saada aga kuidas korraldada see nii, et me üksteist üles leiaks ja kumbki väga ootama ei peaks? Appi tuligi Google Maps oma jagatud asukoha võimalusega. Kui nägin, et sinine täpp ehk siis vastusõitja pole enam kaugel, parkisin teeserva ja varsti peatus teisel pool teed ka oodatud auto.

Asukohajagamist saab kasutada ka turvakaalutlustel, kui soovid, et keegi näeks, kus sa parasjagu oled või on vaja näha seda kellegi teise puhul. Nüüdsest on lisaks asukohale näha ka aku täituvus protsentides. Sellest võib olla palju abi, kui on vaja veenduda, et lähedase inimesega on kõik korras.