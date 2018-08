Euroopa suur väljakutse: kuidas bioandmed rahva teenistusse anda

Mis puutub suurandmete kasutamise probleemidesse, siis tõi ta näite ühest Rootsi ettevõttest, mis lõpetas koostöö Eesti Geenivaramuga, kuna andmete kättesaamine sellest oli liiga vaevaline ja aeglane. «Asi pole rahas vaid heas andmete väljastamise arhitektuuris,» lisas ta. «Inimesed, kes andmeid koguvad ja neid analüüsivad, ei pea olema ilmtingimata samad, kes loovad nende põhjal kasutatavaid teenuseid.»

Becki sõnul ongi hetkel EIT Health’i suurim eesmärk luua efektiivselt töötavaid näiteid, kuidas bioandmete põhjal on loodud inimestele ja artsidele kasulikke teenuseid. «Peamine asi, mida me püüame teha, on otsida konkreetseid tegevusi, millesse tasuks investeerida – miks mitte toetada ka konkreetseid äriettevõtteid.»

EIT Healthi eesmärk pole tema sõnul mitte niivõrd toetada jätkuvaid teaduslikke uuringuid, vaid selle põhjal turule jõudvaid lahendusi. Just sel eesmärgil sel nädalal Stockholmis selle missiooniga inimesed Põhjamaadest kokku saidki.

Esimese sammuna on EIT Health eraldanud nn. stardiraha 300 000 EURi aastaks 2019 projektile RABBIT, mille eesmärgiks on aidata kaasa osapoolte kaasamise ja regulatsioonide kaardistamisega Skandinaavias kogutud andmete ja proovide paremale kasutuselevõtule, et hiljem laiendada tegevusi kogu Euroopale.

Edasi on plaan rahastada juba sobilike lahenduste väljatöötamist.

Eesti näide

Geenivaramu terviseriskide tööpõhimõte käib üldjoontes ja väga lihtsustatult selliselt, et võetakse näiteks 50 000 inimese geeniandmed ja jagatakse need kahte gruppi: näiteks testid diabeedihaiged ja ilma näidustusteta inimesed. Edasi vaadake, millised geenivariatsioonid esinevad rohkem nende seas, kes on haiged.

«Nii saamegi teada, et üks või teine geenivariant on näiteks 20 protsenti sagedasem diabeedihaigete seas. Geenimutatsioonide arv on inimestel muidugi erinev ja sellest sõltub ka haigestumise riski tõenäosuse skoor,» selgitab geenivaramu juhtivteadur ning personaalmeditsiini suuna juht Lili Milani.

Milani rõhutab, et geenid loovad vaid haigestumise eelduse ning tegelikult on elustiili ja õigeaegse ennetava raviga võimalik inimestel end tõsistest haigustest säästa. Just selleks ongi oluline, et info riskide ja sobilike ennetustegevuste kohta võimalik kiirelt ja kvaliteetselt inimesteni jõuaks.

Uurin Milanilt eestlaste kohta üldisemalt: millesse on meie inimestel geneetiliselt kõige suurem tõenäosus haigestuda ja surra geneetiliste eelsoodumuste tõttu. Vastus pole kuigi üllatav.

«Geneetiliselt kõige suurem ja keerukam on kindlasti vähkkasvajate korral – mutatsioonide sagedus üks kahesajale. Kõige suurem üldine tapja on aga ikkagi südame ja veresoonkonna haigused. Üks enneaegseid surmasid põhjustav seisund on perekondlikult kõrge kolesteroolitase veres, millega seotud mutatsioonid esinevad samuti ühel inimesel 200-st,» tõdes Milani. Aga just kõrge kolesterool on nähtus, mida annab toitumise, elustiili ja vajadusel statiinide rühma ravimitega alla tuua, et tervisekahjustusi vähendada.

