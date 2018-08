Maksuamet võtab sel aastal kasutusse uue sisselogimisvahendi

Teenus on eraettevõtluse teenustes olnud kasutusel juba ligi aasta, kuid riik pole seda seni tunnustanud, kuna sellega antud digiallkirjad pole saanud käsitsi kirjutatud allkirjaga võrdväärset staatust.

Kaudselt seda siiski tunnustatakse, kuna Smart-ID abil saab siseneda pangaveebidesse ja sealt omakorda e-riigi lahendustesse. Lisaks tunnustab seda sisselogimisvahendina riigiteenistujate iseteenindusportaal.

Maksu- ja tollaimet on nüüd esimene riigiasutus, mis on lubanud uuele identifitseerimisvahendile rohelit tuld näidata.

«Töötame praegu selle nimel, et Smart IDga saaks e-maksuametisse ja e-tolli siseneda selle aasta lõpus,» ütles Postimehele ameti pressiesindaja Kaia-Liisa Kallas.

Aluse selleks optimismiks annab Smat-ID loonud ettevõtte SK ID Solutionsi kinnitus, et selleks ajaks on Euroopa Liidu tasandil vajalikud sertifitseerimises saadud.

«Käesoleva aasta lõpuks oleme edukalt loodetavasti läbinud kõik olulised hindamised: toote ja selle abil allkirja andmise sertifitseerimine ning vähemalt ühes Balti riikidest autentimise taseme riikliku hindamise. Oleme veendunud, et Smart-ID on Balti riikide kõige turvalisemate lahenduste hulgas,» ütles SK ID Solutions juht Kalev Pihl.

Kuigi need hindamised ei ole veel täielikult lõppenud, on ettevõte Pihla sõnul Smart-ID turvalisuses kindel ja veendunud, et seda kinnitavad ka kõik olulised osalised.

«See kindlustunne põhineb teadmisel, et tehniliselt on turvaomadused, mida Smart-ID-lt nõutakse, sarnased riiklike dokumentidega, mida me kõik kasutame,» ütles Pihl.

Veel sel aastal loodab Smart-ID looja saada sertifitseeritud ka selle, et Smart-IDga saab anda tunnustatud digiallkirju.

Smart-ID on Baltikumis kasutusele võtnud juba miljon inimest. Eestis on Smart-ID kasutajaid 257 500. Tänaseks on selliseid e-teenuseid, kuhu Smart-ID abil siseneda saab, juba 80.

Smart-ID toimib lihtsal põhimõttel: kasutaja laadib Google Playst või App Store’ist nutiseadmesse Smart-ID rakenduse ning tuvastab oma isiku elektrooniliselt, kasutades selleks Mobiil-IDd või ID-kaarti, või minnes pangakontorisse.

Nii nagu ID-kaardi ja Mobiil-ID jaoks, on ka Smart-ID kasutamiseks vaja PIN1 ja PIN2-koode, mille kasutaja loob samas rakenduses.

Peamiseks eeliseks Mobiil-ID ees on see, et telefoni või tahvelarvutisse pole vaja osta erilist kuumaksuga SIM-kaarti ning identifitseerimisel ei tule kliendi seadmel saata samuti tasulisi SMS-e (eriti kasulik välismaal viibijaile).