Ettevõte: MKM püüdis elektriautode laadimisvõrgustikku Elektrilevile mängida

Tallinna Halduskohus rahuldas 15. augusti määrusega Luku-Experdi esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo 13. augusti käskkirja kehtivuse 30 päevaks. MKM ja KredEx esitasid küll 17.augustil määruskaebuse, ent Tallinna Ringkonnakohus jättis selle rahuldamata. Seega on kuni 13. septembrini MKMil ja selle all tegutseval KredExil sõlmida samuti MKM-i vastutusalas oleva Elektrilevi OÜ-ga lepingut ELMO kiirlaadimistaristu võõrandamiseks.

«Hägune protsess võib Eestile kaasa tuua keelatud riigiabi süüdistuse. LukuExpert ise on seisukohal, et tema pakkumine oli tehtud täpses vastavuses enampakkumise tingimustega, igasugune mittevastavus pakkumise tingimustele puudub ja LukuExpert on valmis alustama taristu opereerimise ning klientide teenindamisega.,» teatas ettevõte täna.