Lunavararünnaku üle elanud FEB avas taas kauplused, veebipood ikka kinni

Ettevõte pole siiani andnud avalikkusele silpigi infot selle kohta, mis asjaoludel nad möödunud neljapäeval kõik oma poed kinni panid. Ka Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) pidi neljapäeval pool päeva vaeva nägema, et saada kinnitust, et tegemist oli lunavarajuhtumiga.

RIA veebiturvalisuse üksus CERT-EE on pakkunud ettevõttele abi küberintsidendi lahendamiseks ja tavapärase töö taastamiseks.

RIA andmeil on erinevad lunavararünnakud on aktiviseerunud ning mitmed väiksemad ja suuremat ettevõtted on nende tagajärjel kahju kannatanud. Lunavara ja pahavara juhtumid moodustasid mullu kõigist intsidentidest, mida oli üle 10 000, enamiku ehk ca 70 protsenti.