Skype võetakse maha, asemele tuleb Microsoft

«Ampluaa on päris tublisti laienenud ning Skype’i arendamine ei ole siin enam tööde põhiosa. Võin etteruttavalt öelda, et õige pea teeme kontoris väikesed ümberehitustööd ja maja peal hakkab paistma hoopis Microsofti logo. Muudatused on toimunud ja ma arvan, et on aeg reaalsusega samas taktis püsida,» tõdes Erm.