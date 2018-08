Galerii: üliharuldane Ferrari müüdi oksjonil rekordilise 48 miljoniga

Vanu Ferrari GTO-sid peetakse üldiselt kollektsionääride seas ühtedeks autotootja ajaloo kõige ilusamateks ja see peegeldub ka kõrges hinnas. Teiseks on GTO'd olnud ka ühed Ferrari kõige edukamad võidusõiduautod ja paljudel neist on märkmisväärne ajalugu rajal.

Ferrari valmistas 250 GTO mudeleid ainult 36 tükki ning kõik neist on tänapäeval veel kasutusel ja heas korras. Laupäeval müüdud sõiduk võitis muuhulgas 1962. aasta Itaalia GT meistrivõistlused. Tema omanike hulka on kuulunud näiteks legendaarne F-1 sõitija Phil Hill, kes sai esimese ameeriklasena vormeli maailmameistriks.

Kõnealusel GTOl on endiselt alles originaalne mootor, käigukast ja tagumine telg. Masin osales 1962. aastal 10 erinevas võidusõidus ja võitis neist üheksa. Kokku on auto osalenud 20 võidusõidus ja pole kordgi sattunud õnnetusse.

Ferrari 250 GTO-del on salapärane ülirikaste omanike klubi, kes kogunevad iga viie aasta tagant, et süüa koos õhtust ja käia koos sõitmas. Klubisse saab ainult just seda mudelit omades, mis tähendab, et neid on alati 36 tükki.