YouTube tuli välja imelihtsa, aga geniaalse uuendusega

Uut funktsiooni «Time Watched» (vaatamiste aeg – e.k) saab kasutada juba sellest nädalast, vahendab Gadgets360 . Sellele pääseb ligi oma kasutajamenüü kaudu, kuhu on märgitud tänase, eilse, seitsme päeva ja keskmine videovaatamise tundide arv.

Funktsioonile on juba lisandunud ka muid omadusi, näiteks on Google lisanud võimaluse piirata Youtube'is kulutatud tundide arvu, seadistades meeldetuletuse. Ka on nüüd võimalik seada piirang sissetulevatele teavitustele uute videode kohta.