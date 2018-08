FOTO: Telia e-pood

OnePlus 6 on nutitelefon, millest ma ei oodanud palju. Esiteks on ta hind seal viiesaja euro kandis ja teiseks ei öelnud ka see nimi mulle suurt midagi. Üks hiinakas juures, kes püüab lipulaevadel kuidagi kannul püsida, kirjutab Henry Jakobson tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kuid paar nädalat telefoni kaasas kandes olen ma täiesti pahviks löödud. Mitte telefonist endastki niivõrd, vaid pigem sellest, et selline telefon on sedavõrd mõistliku hinnaga. Kui ma oleksin ostnud telefoni 900+ euroga nagu enim reklaamitavad sageli maksavad ja saanud OnePlus 6 sisuga telefoni, oleks ma rahul, sest see on üks kuramuse võimekas ja hea telefon.

Mitme nädala jooksul püüdsin ma telefonile anda erinevaid ülesandeid, jooksutades tal rakendusi, mis mu isikliku telefoni rohkem tööd tegema panevad. Sa tead, et su telefon ragistab ajusid kui see sul peos kuumaks kisub. OnePlus 6 ei jäänud aeglaseks mitte ühegi püstitatud ülesandega ja mitte ükski katsetatud rakendus ei toonud telefoni nõrku külgi välja.

Ok, seal on paar asja, millest ma ootasin enamat, kuid need on nii marginaalsed ja otsitud. Aga mis need on?

Kui sa pöörad oma silmad viimase õuna telefoni ekraanilt ja OnePlus 6 ekraanile, siis selleks ei pea ekspert olema, et ekraani teravus ja pildi ilu ei ole päris võrreldav. Kuid samas on sellel ka pluss pool, sest tänu natuke lahjemale ekraanile kestab aku tunduvalt paremini.