Donald Trump süüdistab Google'it tõeväänamises

Trump postitas sellesisulise säutsu täna hommikul kell 5.24 Ameerika aja järgi, vahendab Gizmodo. Parempoolsed avaliku elu tegelased on viimasel ajal tihti, ilma sellekohase tõendusmaterjalita väitnud, et sotsiaalmeediahiiud Twitter ja Facebook töötavad neile vastu. Kuigi seni on Google nendest tõeväänamise süüdistustest välja jäänud, tundub, et Trump on otsustanud seda muuta.

Ameerika president väidab oma säutsus, et guugeldades sõnapaari «Trump News» koosnevad vasted ainult libauudistest. Tema sõnutsi moonutavad need tõde ning on tema vaatenurgast kõik halvad uudised. «Iseäranis valdavad on CNNi valeuudised. Vabariiklik/konservatiivne ja õiglane meedia on täiesti välja lülitatud. Seadusevastane?» küsib Trump Twitteris.

Ka jõudis Ameerika president oma säutsus ära märkida, et 95 protsenti otsingu vastetest olid pärit vasakpoolsest meediast ja see olla tema hinnangul väga ohtlik. «Google ja teised suruvad alla konservatiivide hääled ning peidavad informatsiooni, mis on oluline. Nad kontrollivad, mida me näeme ja mida me ei tohi näha. See on väga tõsine olukord – me võtame selle vaatluse alla!»

Teised konservatiivsed poliitikud, kes on sarnaselt Trumpile varasemalt väitnud, et internetihiiud moonutavad tõde, on näiteks Texase senaator Ted Cruz, kes on väljendanud mõtet, et parempoolseid avaliku elu tegelasi on sotsiaalmeediaplatvormidel tasalülitatud. Olukord on siiski uudne, sest see on esimene kord, kui president Trump midagi selles osas ette võtta.

Donald Trump on oma senise ametisoleku jooksul ähvardanud mitmeid suuri ettevõtteid, mille hulka kuuluvad nii Washington Post, Amazon kui ka Harley Davidson. Siiski saab oleks huvitav näha, kuidas Trump Google'it täpselt karistama plaanib asuda.