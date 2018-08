CAT S61 on kaua oodatud järg 2016. aastal müügile jõudnud “töömehe telefonile” CAT S60. See on välja töötatud silmas pidades inimesi, kelle töö või hobid nõuavad, et telefon oleks vee- ja tolmukindel, kannataks põrutusi ning suudaks sellegipoolest toimida kui normaalne nutitelefon. Vaatame üle, mis on uut selles karmi väljanägemisega telefonis ja kas sellest on konkurenti teistele sama hinnaklassi nutikatele, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.

S61 on igas mõttes suur telefon

Sellel on kopsakas 5.1’’ ekraan, hiiglaslik 4500 mAh aku, see kaalub 250 grammi (76 grammi rohkem kui iPhone X), sel on tervelt 7 füüsilist nuppu ja see on otsast-otsani täis tehnoloogiat, mida üheski teises telefonis ei ole. Telefoni külgedel asuvad mehised nupud sisse- ja väljalülitamiseks, helitugevuse muutmiseks ning programmeeritav “tagavara” nupp, mida võib kasutada näiteks kõnedele vastamiseks, soojuskaamera või õhukvaliteedi mõõtja avamiseks vms. Ekraani all ilutsevad kolm nuppu menüüs tagasi liikumiseks, koduekraanile jõudmiseks ning taustal töötavate rakenduste avamiseks ja neid on mugav vajutada ka siis kui käed on mustad, märjad või kinnastes. Tagumine külg on kaetud kontuurse materjaliga, mis takistab telefonil käest libisemast ning SIM-kaardi-, kõrvaklapi- ja laadijapesad on kaetud katetega, et liiv, muda ja mustus telefoni ei pääseks. Oma suuruse tõttu on seda üldiselt mugavam kasutada kahe käega, kuid on hea teada, et kui see peaks käest siiski pudenema, elab see üle kukkumisi kuni 1.8 meetri kõrguselt, on veekindel kuni 3 m sügavuses vees ning saab hakkama temperatuurivahemikega -25 kraadist 55 kraadini. Kõik selle telefoni juures on loodud, pidades silmas tingimusi, milles teised telefonid töötamise lõpetaksid – seda kõike ilma kaitsva ümbriseta.