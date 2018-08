Instagramis läheb osade kasutajate kontroll kõvemaks

Uus funktsioon keskendub suure jälgijate arvuga kasutajatele, kelle näol võib tegemist olla libakontoga. See annab ka võimaluse rakendusel tõendada kuulsuste ja avaliku elu tegelaste autentsust, pannes nende nime taha sinise «kinnitatud» märgi, kirjutab CNN.

Selleks, et muuta kasutaja kinnitatuks, peab Instagramile avaldama oma kasutajanime, täisnime ja koopia isikut tõendavast dokumendist. Funktsioon «About This Account» (selle kasutaja kohta - e.k) esitab mitmeid detaile, mis jälgijate jaoks olulised on. Näha on kasutaja loomise kuupäev ja asukoht, viimase aasta kasutajanime vahetused, teised kasutajad jagatud jälgijatega ning reklaamid, mis kasutajal näha on.

Mike Krieger, Instagrami kaaslooja ning tehnoloogia peadirektor, on võtnud missiooniks hoida platvormilt eemal pahatahtlikud ja kurjad inimesed. «Teeme kindlaks, et inimesed, keda jälgitakse ning kellega suheldakse, on need, kes nad ütlevad end olevat. Tuleb peatada halvad näitlejad enne, kui nad tekitavad kahju,» ütleb ta.

Instagram loodab, et säärane läbipaistvus aitab jälgijatel välja juurida suure publikuga libakontod, kes viimasel ajal sotsiaalmeediat kurnanud on. Eelmisel nädalal ütles Facebook, et on maha võtnud 652 lehte, kasutajat ja gruppi, mis olid seotud kooskõlastatud valeinfo levitajatega Iraanist. Twitter ja Google tähendasid, et nemadki on eemaldanud sarnaseid Iraaniga seotud kasutajaid oma platvormilt.

Varasemalt sel aastal teatas CNN suurimast Facebooki lehest, mis väidetavalt oli osa Black Lives Matter (rahvaliikumine, mis sündis ajendatuna politsei vägivallajuhtumitest mustanahaliste vastu) liikumisest, kuid mille taga peitus hoopis valge keskealine mees Austraaliast.