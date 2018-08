Andmekaitse: kübermaailmas kärssab omajagu

«Küberintsidendid ei ole enam ammu üksikute suurettevõtete peavalu. Küberoht on nagu tuleoht – kui kuskilt hakkab suitsuhaisu tulema, siis tuleb võimalikult kiiresti tegutseda. Vaadates alates 2013. aastast tehtavat statistikat tänavuse esimese poolaasta kohta, mil on kirja pandud 7785 küberintsidenti, saab olla üsna kindel, et kärssab omajagu,» sõnas inspektsiooni peadirektor Viljar Peep

Kuna rikkumisteate esitamise kohustus AKI on alates käesoleva aasta 25.maist kehtiv nõue, siis see on põhjus, miks inspektsiooni on teavitatud vaid mõnekümnest intsidendist.