Asus IFAl: posu uusi Zenbooke

Uuteks toodeteks on ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433), ZenBook 15 (UX533), ZenBook Flip 13 (UX362), ZenBook Flip 15 (UX562), ZenBook Pro 14 (UX480). Lisaks ZenBook S (UX391FA) ja Zen AiO 27 (Z272) PC.

Kõigil neil arvuteil on sees uusim 8. põlvkonna Intel Core i7 protsessor ja varustatud on nad uue raamideta Asus NanoEdge displeiga, mis tähendab, et ekraan võtan kogu pinnast koguni 95 protsenti.