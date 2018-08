Sony tegi neli korda paremad mürablokeerivad kõrvaklapid

Uus mudel kannab nime WH-1000XM3, selle juures kasutatakse hiljuti välja töötatud HD mürasummutusprotsessorit QN1 ja tootja kinnitusel on see eelmise põlvkonna protsessorist ligikaudu neli korda võimsam.

Lisaks on klappidel nüüd spetsiaalselt lennukites kasutamiseks mõeldud õhu optimeerimise funktsioon Atmospheric Pressure Optimizing, mis võimaldab mürasummutusel kohanduda suurte kõrgustega, kasutades andureid, et tuvastada ümbritsevat õhurõhku ja optimeerida selle järgi mürasummutust.

Muusika mahamängimiseks on klappidel on vedelkristallpolümeerist (LCP) diafragmad, mis kannavad hoolt sügavate bassitoonide eest ja taasesitavad sagedusi kuni 40 kHz.

Tähelepanurežiim Quick Attention Mode võimaldab kuulda ümbritsevat ilma kõrvaklappe ära võtmata. Selleks tuleb parem käsi tõsta kõrvaklapi kohale, et vähendada kiiresti helitugevust ja vastata end ümbritsevatele inimestele. Näiteks lennates saab tellida joogi ilma kõrvaklappe peast võtmata. Heli reguleerimiseks on ka teisi võimalusi, näiteks nipsates parema kõrvaklapi puuteplaadil, et muuta helitugevust või vahetada lugu.

Kõrvaklapid on saanud eelkäijaga võrreldes uue õhema kuju ja need on kergemad. Peale aku 30-tunnise tööea koos mürasummutuse ja bluetooth-ühendusega on kõrvaklappidel 1000XM3 täiustatud kiirlaadimisfunktsioon, mis pakub 5 tundi juhtmevaba taasesitust vaid 10-minutilise laadimise järel USB type-C pordi kaudu.