Järjekordne kooliaasta algus tähendab seda, et lisaks vihikute ja muu sellise soetamisele, seisab paljudel lapsevanematel ees ka uue telefoni ostmise ülesanne. Ikka selleks, et koolijütsiga vajadusel kontaktis olla ning uurida, millega noor inimene parasjagu tegeleb ja kuidas tal läheb. Vähegi suuremad lapsed viitavad ise sageli loomulikult tippseadmetele ja väidavad, et neil on just sellist vaja, kuid reaalselt soetatakse ikkagi palju soodsamaid ja praktilisemaid seadmeid. Soovitusi jagab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.