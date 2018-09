Mobiilimaailmas üle pika aja midagi huvitavat: randmetelefon

Tõsi, Hiina tehnoloogiaettevõte Nubia on valmis saanud vaid seadme töötava prototüübi ning just seda IFA-l rahvale klaasi tagant näidatigi. Ettevõtte töötajad kinnitasid messil aga, et Nubia Alpha nime kandva randmemobiili tootmine algab veel selle aasta neljandas kvartalis.

Mobiili tehnilistest omadustest on teada seda, et see kasutab Nubia enda arendatavat painduva ekraani tehnoloogiat Flex. Loomulikult on see ümber randme väänatav ekraan puutetundlik, sellele saab äppe edasi-tagasi lohistada ja ekraani väljanägemist endale sobivaks muuta.