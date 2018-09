Esimene 8K-imeteler tuleb müügile juba septembris

HD-kvaliteedist neli korda parema 8K resolutsiooni tagamiseks on Q900R QLED teleritel spetsiaalne Quantum 8K protsessor ning pildiparandustehnoloogia AI Upscaling, mis tõstab teleris edastatava sisu 8K resolutsioonile lähedasele tasemele, sõltumata video algsest allikast või resolutsioonist. Võrreldes 4K UHD teleritega on uuel teleril piksleid neli korda rohkem ning 16 korda rohkem kui HD eraldusvõimega teleritel.

Lisaks pakub ekraan kuni 4000 nitti eredust ja HDR (High Dynamic Range) 10+ tehnoloogiat, mis sätib ekraani eredust vastavalt pildile, et värviedastus saaks olla võimalikult täpne.

Jätkuvalt saab One Remote puldi kaudu kontrollida kõiki teleriga ühendatud seadmeid. Ambient Mode muudab teleri pildi ooterežiimis sarnaseks selle taga oleva seinaga ning One Visible Connection ühenduskaabel aitab vältida mitme erineva juhtme hoidmist teleka küljes, kuna teleri küljes on vaid üks, kõiki signaale edastav ühendus.