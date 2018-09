Karbist välja: Honor Play - nutitelefon, mis sobib ka mängusõpradele

Väliselt on tegemist peaaegu täiusliku koopiaga iPhone’ist – metallkorpus, kumerad nurgad, ekraanile «kulmu» tekitamise võimalus, duubelkaamera vertikaalselt tagakülje ülanurgas ning sõrmejäljelugeja keskel selle all. Violetne toon ja suur täiesti servavaba ekraan võtsid nii mõnelgi naiskolleegil toimetuses põlved nõrgaks.

Mis teeb sellest telefonist aga lisaks suurele 6,3-tollise diagonaaliga LCD-ekraanile (reso 2340x1080) spetsiaalselt mänguritele mõeldud seadme? Vastus peitub telefoni sisemuses.

Nimelt on Huawei on üks maailma neljast suurimast mobiilide kiibistikutootjast ning näinud kahtlematult enim vaeva selle nimel, et anda protsessorile tehisintelligendi (AI) võimeid. Need võimed aitavad kaameral kiirelt ära tunda objekte (tuhanded võrdlus fotod minutis läbi töödelda pole enam probleem), need aitavad iseõppimise teel ennustada töötavate äppide järgmisi käitumisi ja energiavajadust ning süsteemil end neiks valmis seada ja seeläbi hangumist vältida.

See tark protsessor kannab nime HiSilicon Kirin 970 ning see on ühtlasi peal uuematel Huawei tipptelefonidel. Mis teeb selle telefoni aga eriliseks, on sõna «GPU Turbo» protsessori nime lõpus. See tähendab erilist tarkvarakihti, mille töö tulemuseks on see, et graafikatöötluse võime on kasvanud ligi 60 protsenti ja samas on seadme energiatarbimine vähenenud 30 protsenti.

Põhjus selles, et GPU on pandud suhtlema mängu tarkvaraga ning selle tulemuse saab protsessor alati juba ette teada, millist osa graafikast on vaja lasta järgmistes kasutaja silmadele kuvatavates pildiraamides kordusesse ja milline on peagi uus lisatav info või graafika. Kõik olemasolev on juba operatiivmälus olemas ja selle uuesti genereerimiseks pole vaja vaeva näha. Kuju näiteks maja korstnast tuleb suitsu, siis on vaja vaeva näha vaid suitsu liikumise kuvamiseks ekraanil, ning mitu kiibistiku kaheksast tuumast saab lasta üldse hetkes magama lasta.

Aga asjaolu, et üks telefon suudab hästi hakkama saada mänguda, tähendab loomulikult ka seda, et ta suudab tõhusalt hakkama saada kõigi teiste äppide jooksutamisega. Tehnilised üldandmed selle kinnituseks on tõesti head.

Operatiivmälu on Honor View’l 4GB, salvestusmälu 64 GB. Kaamera on samuti korraliku 16 MP sensoriga, mida täiendab 2 MP lähedussenor (ikka bokeh-efekti saavutamiseks), ava suuruseks on põhikaameral f/2.0. AI funktsionaalsus on olemas ka esikaameral ja see võimaldab telefoni lukustusest avada ka näotuvastuse abil.

Aku on ka täiesti korralik: mahutavusega 3750 mAh ning USB-C pordiga kiirlaadimise funktsionaalsusega. Telefoni korpus on valmistatud alumiiniumist. Tarkvaraplatvormiks Android 8.1 O, millele peale ehitatud Huawei kasutajaplatvorm EMUI 8.2.

Telefoni saab sisse panna kaks SIM-kaarti, kõrvaklapisisend on tavaline, kõlareid on üks ja heli tuleb välja vaid telefoni allosast. Kaalub see telefon 176 grammi, ehk on pigem kõrgklassi seadmete kaalu. Kuvasuhteks on 19,5:9, ehk siis jätkatakse telefonide kitsenemise arenguteel.