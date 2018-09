Galerii ja video: Mercedes esitles oma esimest elektrimaasturit, mis hakkab konkureerima Teslaga

Nelikveoline (kuid aktiivne on enamasti ainult esivedu) maastur suudab ettevõtte sõnul läbida ühe laadimisega kuni 450 kilomeetrit. Autol on 80 kWh liitiumioonaku, mille saab kiirlaadjaga laadida 10 protsendi pealt 80 protsendi peale 40 minutiga. Muidu on autol standartvarustuses kaasas vesijahutusega 7,4 kW laadija.