Miljoneid maksma läinud küberuimerdamine

«Tšau, P. Ma kohtasin täna R-i ja ta rääkis mulle, et Sul on üks väga huvitav uus teema! Kas me võiksime kohtuda ja oled sa valmis mulle jagama selle juhtumi kohta lähemat infot? Tervitades, S.» Nii seisis ühe kõrge riigiametniku e-kirjas ettevõtjale, kes oli Eesti riigile üle kümne aasta ID-kaarte tootnud.