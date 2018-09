Taxify hakkab jagama elektrilisi tõukerattaid

«Taxify kasutajate arv on kasvanud üle maailma 15 miljoni inimeseni peamiselt seetõttu, et pöörame igas piirkonnas eraldi tähelepanu sellele, kuidas kohalikud tingimused liikumist mõjutavad. Ei ole lahendusi, mis toimivad ühtmoodi igal pool. Pigem tuleb vaadata linna või isegi linnaosa eraldi ning teha selgeks, kuidas ja kuhu inimesed liiguvad. Siis on võimalik ka nende teekonda tehnoloogia abil lihtsamaks ja kiiremaks muuta,» ütles Taxify asutaja ja tegevjuht Markus Villig pressiteates.

«Iga viies Taxifyga tehtud sõit on lühem kui kolm kilomeetrit, seda vahemaad ei pea läbima kaks tonni kaaluvas autos. Kerge ja säästlik elektriline tõukeratas on selleks palju parem vahend. Kuna toome sõiduteenuse ja tõukerattad ühele platvormile kokku, saavad senised kliendid edaspidi valida, milline vahend parajasti sobivaim on. Kindlasti on ka neid, kes seeläbi esimest korda meie platvormini jõuavad,» lisas Villig.