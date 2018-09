Eesti küberturbe firma pakub Hiina autotööstusele jälgimistehnoloogiaid

Guardtime juhi Martin Ruubeli sõnul on ettevõttel hea meel läbi oma kohaliku tütarettevõtte Aletheia teha koostööd Hiina kasvava autotööstusega. «Hiina autotööstus on suurepärane turg, kus rakendada blockchain-tehnoloogiat, sest see pakub turuosalistele olulist väärtust varuosade päritolu tõestamisel ja kiirendab klientide andmete kinnitamist ning seeläbi ka kogu ostuprotsessi.»