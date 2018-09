Graafik: Eesti idufirma kaasas investeeringuga 60 miljonit dollarit

Mobiilsete finantsteenuste pakkuja on koos neljapäevase investeeringuga kaasatud kokku 76 miljonit dollarit, millega ettevõte plaanib muuta oma teenused kättesaadavamaks suuremale hulgale kasutajatele.

Ettevõtte sõnul on nõudlus alates teenuse käivitamisest 2015. aastal järjepidevalt kasvanud. Suurbritannias ja mujal Euroopas on kasutajaks registreerunud ligi 600 000 inimest, igakuiste uute klientide arv on alates möödunud aasta lõpust kolmekordistunud ning igal aastal teevad kliendid Monese kontode kaudu tehinguid rohkem kui 2,5 miljardi dollari ulatuses.