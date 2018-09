Ford kutsub süttiva turvavöö tõttu tagasi kaks miljonit maasturit

Ford on praegu teadlik 17 intsidendist USAs ja kuuest intsidendist Kanadas, kus turvavöö eelpinguti süttis põlema, tekitades nii kahju auto B-piilarile. Keegi pole siiani teadaolevalt nimetatud põhjusel viga saanud. Rike puudutab 2015.–2018. aastatel toodetud F-150 maastureid. Enamik neist asub USAs, kuid tuhanded on eksporditud ka Kanadasse ja Mehhikosse.

Mis asi on aga turvavöö eelpinguti? Moodsatel autodel on andurid, mis suudavad tuvastada murdosa sekundi jooksul kokkupõrke ja käivitada seejärel turvamehhanismid. Lisaks turvapatjadele kuuluvad selliste mehhanismide hulka ka turvavööde eelpingutid, mille ülesanne on tõmmata turvavöö avarii korral järsult tagasi ja lukustada see.