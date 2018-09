Google esitleb oktoobris uut Pixel nutitelefoni

Pixel 3 ja Pixel 3 XL on Google'i kolmanda generatsiooni Pixel-brändi nutitelefonid, mida tutvustati esimest korda 2016. aastal. Internetti lekkinud andmete põhjal võib öelda, et seadmel on kaks ettepoole vaatavat kaamerat ja üks kasutaja poole vaatav kaamera. Telefon on kuulduste järgi peaaegu üleni valmistatud läikivast mustast klaasist, samal ajal kui Pixel 2 oli rohkem matt-tekstuuriga.