Taxify avab Tallinnas oma tankla

Tankla eesmärk on tagada parima hinnaga kütusetarne Taxify juhtidele, kuid linna soodsaimat kütust saavad tanklast ka kõik tavakliendid, teatas ettevõte pressiteate vahendusel.

Taxify autopargi haldur Heigo Protten rääkis, et viimasel kalendrikuul vähemalt kümme sõitu teinud Taxify juhid saavad tanklas täiendavat püsisoodustust ID-kaardi alusel sõltuvalt sisseostuhinnast.

«Täiskohaga Taxify juht kulutab nädalas kütusele keskmiselt 136 eurot, mis on märkimisväärne kulu. Kütusehinnad on püsivalt tõusnud. Meie huvi on teha juhtidele parimaid pakkumisi. Nii otsustasime ujuda vastuvoolu ja mitte opereerida senise kütuseturu loogika järgi,» ütles ta.