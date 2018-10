Galerii: Vaata, need on kõige olulisemad uudismudelid Pariisi autonäituselt!

„Et sa elaks huvitavatel aegadel!“ Nii kõlavat hiinlaste needus kõige vihatumale vaenlasele. Hetkel elab autotööstus nagu neetult huvitavatel aegadel. Kuidas? Kui alustadagi Hiina autotööstusest, siis selle mõju eurooplastele ja ameeriklastele on vähemalt selge – suur ja aina kasvav. Pariisi näitusel on väljas nii Hiina (GAC) kui ka Vietnami (Vinfast) autotööstuse esindajad.

Hoopis närvesöövam on aga Euroopa poliitikute agarus, kes ei suuda ilmselgelt hinnata oma otsuste tagajärgi ei lühi- ega ammugi pikemas perspektiivis. Näiteid pole palju vaja: nõiajaht diisel- ja üldse sisepõlemismootorite keelustamise teemal. Selle kõrvalsaadusena tõugatakse jõuga esile elektriautod, mis on ebamõistlikult kallid (ja odavnemist ei paista kusagilt), praeguses arengustaadiumis vastuolulised ning keskkonna suhtes pikas plaanis vastutustundetud. Brexiti tagajärgede ulatust Briti autotööstusele ei söanda hetkel ääriveerigi kokku arvutada tootjad ei siin ega sealpool La Manche’i väina. Lisame president Trumpi kaubandussõjad. Uuele kütusekulu mõõtmistsüklile WLTP ülemineku ja sellega kaasnevad muutused mudelirivides võib samuti siia ritta paigutada. Need teemad kajavad viisil või teisel ka suurel autonäitusel. Nii mõnelgi tootjal võis peast läbi käia mõte, et kas poleks targem kopsakas osavõtutasu hoida mõne järjekordse, teab kust sadava häda katmiseks.