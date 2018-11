USA sõjavägi katsetab mõttejõul juhitavaid droone

Inimese ja masina vahelisi neuroliideseid on katsetatud tegelikult juba aastaid, kuid tehnoloogia on paljuski alles lapsekingades. Tulevik, kus inimene võib oma mõtetega kontrolliga tervet hulka keerukate süsteemidega droone ja saada neilt ka tagasisidet, on veel mitmete aastate kaugusel, kuid DARPA on teinud enda sõnul edusamme.