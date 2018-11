Kui kakskümmend aastat tagasi lahingud Crewe all lõppesid ja tolm langes, selgus, et BMW oli sõjasaagina pauna pistnud Rolls-Royce’i ja Volkswagen väljunud kisklusest Bentley omanikuna. Kulus veel viis aastat, enne kui esimene Volkswageni grupi Bentley ilmavalgust nägi. See kandis nime Continental.

Continental GT tähtsust Bentleyle on võimatu üle hinnata. Juba sünnist saati lasus tal margipuhtuse eest võitlejate silmis kaks surmapattu – ta sõitis liiga hästi ja maksis liiga vähe. Nagu sellistel puhkudel ikka, mattub margipuhtuse hääl ostjate sammumüdina alla, kui need salongide suunas tõttavad. Continentalit on tänaseks müüdud 70 000, mida on sellise auto kohta pööraselt palju. Nagu britid ise ütlevad, kehtivat Crewe autovabrikus oma ajaarvamine – enne ja pärast Contit.