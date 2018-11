Sony WH-1000XM3 – ja vaikus sai

Panen koorimuusika korraks pausile ja kuulen taamal tsentrifuugivast pesumasinast kostvat sahinat. See meenutab kevadist tuulehoogu, et mitte öelda kallimat, kes norskavale voodinaabrile armastav-etteheitvalt shh-hh teeb, aga nii, et teinepool mitte mingil juhul üles ei ärkaks ega lõpetaks norskamist.