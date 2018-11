Apple ja Samsung pääsevad Eestis uurimisest

Itaalia konkurentsiamet (ICA) trahvis sel nädalal tehnoloogiaettevõtteid Samsung ja Apple vastavalt 5 ja 10 miljoni euro suuruse trahviga, kuna need sundisid teadlikult vanadele telefonidele peale operatsioonisüsteemi uuendusi, mis neid oluliselt aeglasemaks muutsid. Selle eesmärk oli ICA hinnangul sundida tarbijaid telefone välja vahetama ja uuemaid mudeleid ostma.

Postimees pöördus selle enneolematu otsusega seoses ka Eesti ametite poole – uurimaks, ega neil midagi sarnast plaanis pole. Selgub, et mitte.

Nii tehnilise järelevalve amet kui konkurentsiamet teatasid vastuseks, et nemad Eestis selliste asjadega ei tegele.

«Tegemist on ebaausate kauplemisvõtetega, mistõttu ei ole see Eestis konkurentsiameti pädevuses. Esmapilgul tundub, et seda küsimust võiks kommenteerida tarbijakaitseamet,» ütles vastuseks konkurentsiameti pressiesindaja Maarja Uulits.

Ka tehnilise järelevalve amet arvas, et see teema on pigem tarbijakaitseameti pärusmaa.

«Tehnilise järelevalve ameti pädevusse kuuluvad seadmete tehnilised parameetrid vaid selles osas, et oleks tagatud seadme ohutuse nõuded ja raadiosageduste otstarbeka kasutuse nõuded. Antud juhul ei ole mobiiltelefonide neid tehnilisi parameetreid tarkvaraga muudetud. Seda, kui kaua aku peab vastu või kui kiiresti telefon töötab, me ei reguleeri,» ütles konkurentsiameti pressiesindaja Anu Võlma.

Mida arvab sel teemal tarbijakaitseamet? Samuti ei midagi.

«Antud teemal ei ole meil menetlusi olnud, pole olnud ka tarbijate pöördumisi, mistõttu ei ole võimalik seda praegu ka kommenteerida,» tõdes tarbijakaitseameti pressiesindaja Pille Kalda.

Samsung Electronics Baltic kommunikatsioonijuht Liga Bite ütles eile Postimehele, et ettevõte Itaalia ametivõimudega ei nõustu ning vaidlustab selle.

«Samsungi klientide rahulolu on meie ettevõtte tuum ja meie eesmärk on pakkuda parimat võimalikku kogemust. Oleme pettunud Itaalia konkurentsiasutuse (ICA) otsuses. Samsung ei ole andnud välja tarkvarauuendusi, mis vähendaks [otsused viidatud] Galaxy Note 4 toimivust,» kinnitas Bite. «Kasutame kõiki võimalikke õiguslikke meetmeid, et ICA otsus vaidlustada,» lubas ta.