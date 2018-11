Eestlaste isejuhtivad autod tapaksid õnnetuse korral enim jalakäijaid

Nelja aastaga on nad eksperimendi käigus kogunud ja analüüsinud andmeid 40 miljoni inimotsuse kohta kriitilises liiklusolukorras ning muu hulgas on selgunud, et eri riikide elanikud langetaksid vägagi erinevaid otsuseid. Ühe edetabeli tipus on ka eestlased.