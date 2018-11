Kui plaanid saabunud sügisilmade eest pääsemiseks lühikest puhkusereisi mõne eksootilise riigi liivastele randadele, siis võta teadmiseks, et mobiilne internet tasub nüüd ka reisi ajaks sisse jätta. Šokiarved on minevik ehk reisilt naastes ei peagi enam laenu võtma, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.

Iga müüt on kuskilt saanud alguse ja enamasti on neil ka mingi tõepõhi all. Paljudes riikides maksis pea olematu 1 megabait internetti sisuliselt sama palju kui toekas hommikusöök ja seda liiga vabameelselt kasutades võis mobiiliarve reisi lõpuks väga kopsakaks toita. Sellised šokiarve õudusjutud levisid rahva hulgas kiiresti ja parem oli reisile minnes igaksjuhuks internet telefonist üldse välja lülitada.