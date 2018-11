Starship paneb Robotexil välja 10 000 euro suuruse robootikaauhinna

Starshipi loomade päästmise võistlusel on võistkondade ülesandeks ehitada robotid, mis suudavad linnamaastikku kujutaval laval leida loomad ja teha neist pildi. Kuigi ülesanne tundub lihtne, ei ole kõik päris nii. Võistkonnad peavad looma robotid, mis suudavad pidevalt oma asukohta määrata ja jälgida loomi, mida nad on pildistanud, ning füüsiliselt liikuda piiratud aja jooksul laval ringi ning pöörduda koju tagasi enne, kui kell jääb seisma. Võistkonnad, keda hindab Starship, saavad soorituse eest punkte. Peaauhinnale konkureerivad 2000 või enam punkti saanud võistkonnad. Auhinnad antakse ka teise ja kolmanda koha saanud võistkondadele.

Starship Technologies eesmärgiks on panna üha rohkem noori huvituma robootikast, julgustades robotite ehitamist ja tarkvaraprogrammeerimist, pakkudes mentorlust ja luues lõbusaid väljakutseid, kus lahendatakse elulisi probleeme. Robotex International on suurepärane võimalus ja koht, kus näidata iseliikuvaid seadmeid laiemale publikule ning demonstreerida nende sõidukitega seotud väljakutseid ja võimalusi.

Starship Technologies valmistab iseliikuvaid roboteid, mis on ette nähtud kohalike saadetiste kättetoimetamiseks 15–60 minuti jooksul. Pakirobotid on sõitnud kümneid tuhandeid kilomeetreid, kohtunud miljonite inimestega ja neid on tänaseks katsetatud enam kui 100 linnas üle kogu maailma. Nad on iseliikuvad, kuid neid jälgivad inimesed, kes saavad igal ajal juhtimise üle võtta. Skype’i kahe asutaja Ahti Heinla ja Janus Friisi poolt 2014. aasta juulis asutatud Starship toob muutuse pakkide, toidukaupade ja toidu kohaletoimetamisse.