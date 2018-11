Apple esitles uusi seadmeid

Otseülekannet saab vaadata siit.

Esimene esitletud seadmetest oli uus 13,3-tollise Retina (lõpuks ometi) ekraaniga sülearvuti MacBook Air, mille resolutsioon on kasvanud neli korda ja sisaldab nüüd 4 miljonit pikslit. Arvutil on klaviatuuri integreeritud TouchID, veebikaamera, eelkäijaga võrreldes 25 protsenti valjemad kõlarid ja 16GB RAMi ja 1,5 TB salvestusmälu. Seade on eelkäijaga võrreldes nii õhem kui kergem (1,25 kg) ja tuleb müügile järgmisel nädalal hinnaga alates 1199 dollarist.

FOTO: SHANNON STAPLETON / REUTERS

Edasi jõudis järg väikearvutil nimega Mac mini. Selle sees on nelja- või kuuetuumaline protsessor ja selle jõudlus on eelkäijaga võrreldes viis korda kiirem. RAMi maht on 32 või 64 GB ja ROM 2TB. Olemas on võrguliides, hdmi, kaks USB-d, Thunderbolt 3. Uus jahutussüsteem muudab selle vaiksemaks. Hind algab 799 dollarist ja müügile tuleb 7. novembril.

Maailmale näidati ka uut puutepliiatsiga varustatud iPad Prod. Seeadmel on 12,9-tolline Liquid Retina ekraan, millel pikslitihedus 224 ppi. Seade on vaid 5,9 mm paksune, ehk eelkäija võrreldes 25 protsenti vähem. Sarnaselt mobiilildega on ka sellel iPad Prol nüüd FaceID näotuvastusega ekraani avamiseks või näiteks ostude tegemiseks. Seade on täpselt sama suur kui A4 formaadis paber. Tahvli sees on uus Apple'i A12X Bionic protsessor – sama, mis uutel iPhone'idelgi. Aku peaks Apple’i väitel vastu pidama ööpäeva.

TIMOTHY A. CLARY / AFP