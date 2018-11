Eestlaste Fortumo alustas Aasias koostööd muusikateenusega Deezer

Indoneesias, Filipiinidel ja Malaisias on krediitkaart vähem kui viiendikul inimestest, samas kui nutitelefoni omanikke on enam kui 60 protsenti elanikkonnast. See tähendab, et enamik inimesi saab digitaalset sisu tarbida, kuid neil puudub võimalus tasuliste teenuste eest pangakaardiga maksta.