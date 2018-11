FOTO: Telia e-pood

Apple’i telefone arvustada on isegi veidike nagu igav. Eriti, kui oled enamust neist ise ka kasutanud. Vau-efekt jääb aastatega üha harvemaks. Kuigi vahel tuleb siiski veel ette, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Näiteks siis kui tuli välja iPhone X. Minu jaoks oli see kvalitatiivne hüpe telefoni kasutamises, eeskätt tänu telefoni muutumisele märksa intuitiivsemaks kui varasemad nutitelefonide mudelid. Mõistagi polnud siin ’süüdi’ ainult raudvara, vaid ka iOS 12-el oli siin oma panus. Tekkinud sünergia tulemuses sündinud muutust söendan ma ise aga pidada suurimaks, mis Apple’i telefonide ajaloos on ette tulnud. Alates Face ID-st kuni rakenduste haldamiseni – midagi sellist polnud ma varem kogenud. Rõhk on siin just intuitiivsusel ehk sellel, kui mugavalt ja loogiliselt sai iPhone X-i kasutada.

iPhone XS ja XS Max paraku sellist üllatusefekti võrreldes iPhone X-iga ei põhjustanud. Aga üldiselt oli seda ka oodata, sest S-täiendiga mudelitel on alati olnud pigem pisikesed edasiarendused kui kapitaalsed uuendused. Tegelikult küll väike ahhetusmoment siiski oli aga sellest allpool.

Välimus

Kui Apple otsustas peale iPhone 7 muuta oma iPhone’ide tagaküljed klaasiseks, siis mina selle uudise fännide hulka ei kuulunud. Kuigi klaasist tagune on vaieldamatult edev, siis on mul selle edevuse vastu kohe mitu argumenti. Esiteks muidugi see, et klaasist tagakülg on kallis juhul, kui telefon peaks maha kukkuma ja klaas purunema. Kui iPhone 8 puhul räägiti midagi 500 eurost, mis uue tagakülje eest välja tuleb käia, siis iPhone XS Maxi puhul ma kindlaid numbreid ei tea, kuid arvestada tuleb, et iPhone 8-st on see mõõtudelt ikka omajagu suurem. Suur hulk kainelt mõtlevaid inimesi panevad seega ootamatute väljaminekute vältimiseks oma iPhone’ile peale ümbrise ning klaasist tagakülje ilu tuleb välja vaid neil üksikutel hetkedel, mil omanik telefonil ümbrist vahetab. Vähemalt mina isiklikult oma iPhone X-i tagaküljega ei riski ja praktiliselt terve aja veedab telefon kenas nahkses ’ülikonnas’. iPhone XS Maxi jaoks mul paraku ümbrist polnud, seega olid mul närvid pisut pingul iga kord kui telefoni näiteks pildistamiseks taskust välja võtsin.

Jättes aga praktilised kaalutlused kõrvale on iPhone XS Max vaieldamatult disaini meistriteos. Mida on hea vaadata ja mõnus peos hoida. Terasest ja klaasist nagu pilvelõhkuja. Suurus on iPhone XS Maxi puhul vaieldamatult müügiargument. Ekraani suurus muidugi. iPhone X-i juures tegi Apple oma maagiat, pannes 5,8-tollise ekraani väiksemasse kesta kui 5,5-tollise ekraaniga iPhone 8 Plusi. iPhone XS Maxi ekraan on aga tervelt 6,5-tolli, mis on vaid 1,4 tolli väiksem kui iPad mini 4. See paneb mind põnevusega ootama uusi iPadi mudeleid, kus on ekraan loodetavasti samuti tõmmatud servast serva nagu uutel õunatelefonidel. Igatahes tekitas iPhone XS Maxi ekraan oma suuruse, terava pildi ja värvidega küll kerge vau-efekti.

Minu kätte sattus ilmselt kuldset värvi mudel ja pean mainima, et see on ilmselt minu eelistatud värvikombinatsioon vähemalt iPhone’ide puhul. Kuigi üldiselt ma kulda ja karda ei armasta, siis antud juhul see eriti silma ei torkagi, kui mitte arvestada punakaskuldset terasraami, sest tagakülg pole õnneks mitte kuldne vaid pigem elevandiluukarva, mis on igati väärikas ja silmale kena vaadata.