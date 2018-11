Eesti telekomifirma: IT-minister Tammist eelistab välismaa konkurente

Minister Rene Tammisti kommentaar

Sagedusload on riigile kuuluv väärtuslik ning samas piiratud ressurss, riigi ja ka tarbijate jaoks parima tulemuse saavutamiseks on vajalik korraldada võistlevate äriplaanidega konkurss.

5G jaoks saab eraldada kolm kasutusluba eraettevõtjatele. Kui jagada sagedusala väiksemateks osadeks, nagu pakkus välja Levikom, siis piiraks see e-teenuste kasutamise rakendamist, sest 5G tulekuga kaasnevate suurte andmemahtudega toimetuleku võime väheneks.

Mitte kedagi ei ole konkursil seatud eelispositsiooni - kõigil sideettevõtjatel on võimalik 5G sageduslubade oksjonil osaleda ja osalema on oodatud ka Levikom.

Määruse ettevalmistamine on kulgenud aktiivse kaasamise saatel, kohtutud on Levikomi, samuti Telia, Tele2 ja Elisaga, et arutada kasutuslubade jagamist ning selgitatud, millised on oksjoni korraldamise võimalused. Oleme avatud ka edasisteks aruteludeks ja kohtumisteks.