Reinsalu tahab abielulahutuste vaidlused viia notarite kabinetti

«Meil oleks vaja lepitusmenetlusi, mis on püstitunud nii elatiste määramisega, suhtluskorra sisseseadmisega, laste hooldusküsimustega, kui pere on lagunenud. Tahame arutada võimalust, et tasulist kohtueelset lepitusmenetlust võiksid hakata läbi viia notarid,» sõnas ministeroma kõnes.

«Samas peame tagama, et säiliksid notariameti traditsioonid. Arenguprotsessis peab alles jääma see, milleks meid loodi – me peame olema vahendiks, et tagada õigusrahu. Vaidluse käigus inimene tavaliselt ei jõua oma õiguseni, kas siis seetõttu, et tal puudub raha või teadmised ja oskused. Meie asi on hoida inimesi sattumast keerulistesse õigusvaidluse protsessidesse ja tagada, et inimesed saaksid tarbida õigushüve ilma vaidlusteta,» rääkis Saar-Johanson.