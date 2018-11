FOTO: Robotex

Kuula artiklit

Praegusel ajal on üks paljutõotavamaid karjäärivalikuid infotehnoloogiasektor. IT on kõikjal meie ümber ja programmeerimisoskus võib sel sajandil saada sama oluliseks kui kirjaoskus. Tartu Ülikoolis on loodud kõik võimalused, et jõuda IT alal tõeliste tippude sekka.

„Informaatika on andnud mulle oskuse läheneda probleemidele loogiliselt ja mõista veebi, mis on meie maailma lahutamatu osa. Sellel erialal õppimine on avanud mulle palju uksi ja aidanud luua väga palju kasulikke tutvusi, rääkimata kindlast konkurentsieelisest tööturul,“ kirjeldas informaatika eriala eeliseid teise aasta informaatikatudeng Anett Klaanberg.

Milliseid samme võiksid juba nüüd astuda, et tulevikus selles valdkonnas edukas olla?

1. Osale programmeerimiskursustel ja tule tudengivarjuks. Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut pakub igal aastal huvilistele tasuta e-kursusi „Programmeerimise alused“ ja „Programmeerimisest maalähedaselt“, kus tehakse selgeks programmeerimiskeele Python põhitõed. Nelja aastaga on kursuse „Programmeerimisest maalähedaselt“ lõpetanud juba üle 5500 IT-huvilise.

Peale selle on sul võimalus tulla informaatika eriala õppurile tudengivarjuks ja teda õppetööl saata, et mõista, kas see eriala sobib sulle.

2. Kogu Tartu Ülikoolis õppimise kohta teavet messidel, konverentsidel ja lahtiste uste päeval, et kõik küsimused saaksid vastuse. Esimene võimalus TÜ-ga lähemat tutvust teha avaneb juba 30. novembril Robotexil, kus saad osaleda informaatika töötubades. Arvutiteaduse instituudi tudengid, kes osalevad projektis „Noored koodi“, õpetavad Robotexi töötubades looma virtuaalreaalsust ja avavad programmeerimise telgitaguseid.

3. Asu Tartu Ülikoolis informaatikat õppima. Informaatika bakalaureuseõppes saad tugevad alusteadmised programmeerimiskeeltest algoritmide, tehisintellekti, matemaatilise loogika ja keele­tehnoloogiani. Need omakorda annavad hea aluse spetsiifilisemate tehnoloogiliste oskuste omandamiseks (pilvarvutused, arvutuslik neuroteadus jne). Tartu Ülikoolist saad Baltimaade kõige rahvusvahelisema IT-hariduse, mis annab tööturul konkurentsieelise.

Üliõpilastel on võimalus praktiseerida IT-ettevõtetes (näiteks Cybernetica, SaleMove ja Reach-U) ning osaleda rohketel programmeerimismaratonidel ehk häkatonidel. Informaatikatudengid saavad kasutamiseks tasuta sülearvuti ja neil on võimalik taotleda arvukalt stipendiume. Aktiivse tudengielu eest hoolitseb informaatika ja matemaatika üliõpilaste selts MITS.

4. Jätka haridusteed magistriõppes ja kaevu sügavamale

Infotehnoloogia tippude hulka pürgides on mõistlik jätkata pärast informaatika bakalaureuseõppe edukat lõpetamist magistriõppes. Tartu Ülikoolis on võimalik valida kahe ingliskeelse eriala vahel: informaatika ja tarkvaratehnika.

Informaatika magistriõppekava hõlmab andmekaevet, plokiahelate tehnoloogiat, tehisintellekti, krüptograafiat ja kvantarvutusi. Valida saab kolme suuna vahel:

teoreetiline informaatika,

hajussüsteemid ja

andmeteadus.

Tarkvaratehnika magistriõpe on korraldatud koos Tallinna Tehnikaülikooliga ja õppurid võivad valida kahe mooduli vahel:

ettevõtte tarkvaratehnika või

reaalaja sardsüsteemide arendus.

5. Osale võimalikult paljudes õppetöövälistes projektides, et teaksid õpingute lõpus, kuhu soovid edasi minna. Õpingute käigus saadud teadmised ja loodud kontaktid, samuti projektides omandatud kogemused aitavad sul lennata eriti kõrgelt. Nii informaatika kui ka tarkvaratehnika magistrantidel on võimalik läbida õppekava tööstusmagistrandina. See tähendab, et pool õppetööst toimub partnerettevõttes päris IT-probleeme lahendades. Programm lõpeb ettevõtte jaoks olulist teemat käsitleva magistritööga, mis annab võimaluse saada valitud ettevõttes oma ala tõeliseks eksperdiks.

Lisateave