Pehmerobootikas on praegu kolm peamist suunda. Esiteks arendatakse robotite liikumist korrapäratus keskkonnas. Kujutlegem näiteks katastroofijärgset tehismaastikku – kui saata sinna lihasrobot, on võimalik koguda teavet ellujäänute kohta ja tänu sellele kiirendada päästeoperatsiooni.

Teine suund on õrnade objektide käsitsemine. Pehmerobotkäsi saaks edukalt hakkama näiteks munade tõstmisega ühest kohast teise või puuviljakoristusega põllumajanduses, ilma et midagi purustaks või muljuks.

Kolmandaks võib suuri muutusi tuua robotite ühildumine inimkeha või muude elusorganismidega – sellest võiks kõige rohkem kasu olla meditsiinivaldkonnas. Juba mõne aja pärast võiks laialt kasutusel olla riietusesemetes paiknev rüürobot, mis kogub riiete kandja kohta terviseandmeid ja edastab need vajaduse korral perearstile, et inimene ise ei peaks iga pisiasja tõttu arsti juurde jooksma.

Teine meditsiinivaldkonna pehmeroboti näide on imeväike vihmaussisarnane robot, mille võib saata inimkehasse, näiteks veresoonde trombi eemaldama. Kõlab nagu ulmefilm ja võib tunduda hirmutav, kuid tõsi on see, et lihasrobotid ühilduvad elusorganismiga väga hästi ja on kindlasti ohutumad kui praegused meetodid.