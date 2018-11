FOTO: Robotex

Maapiirkondades tegutsevad turismiettevõtjad põrkuvad kokku probleemidega, mis tipphooajal tegevust aeglustavad või takistavad. Olgu selleks näiteks see, kuidas lihtsustada suhtlust koostööpartnerite ja klientidega, vähendada järjekordi või ooteaega. Uue käigu võib ettevõtte tegutsemisele anda tihti juba väikese probleemi lahendamine.

Põlvamaal asuva Lokko talu peremees Priit Trahv pakub lisaks öömajale ka Ahja ja Võhandu jõel kanuumatka teenust. Kuna hooaeg on Eestis piiratud, tuleb aega efektiivselt kasutada, et teenust hästi toimimas hoida. Samas on tema töös mõned kitsaskohad, mis raskendavad logistika ja aja planeerimist. “Kanuumatka äris tuleb ette palju ootamist ja ootamatusi. See on eluline probleem, millega nii mina, aga ka paljud teised alal tegutsejad kokku puutuvad,” selgitab Trahv. “Kui kanuuhuvilised asuvad alguspunktist teele, siis tean hinnanguliselt, mis ajaks nad peavad sihtkohta jõudma. Inimesed on aga erinevad. Mõni sõuab kiiremini, teine aeglasemalt. Iga seltskond jõuab sihtpaika erineval ajal. See tähendab paratamatult, et vahel pean ootama mina matkalisi või siis vastupidi, kui on tegu väga kiirete sõitjatega. Tihti ei ole matkalistel selle vastu midagi, aga on ka neid, kes oodata ei jaksa. Kõike oleks palju lihtsam teha, kui kanuude teekonda saaks hõlpsasti matka vältel jälgida.”

Samuti toob Trahv välja, et kanuude reaalajas jälgimise võimalus aitaks ohu korral operatiivselt reageerida. “Kui näen, et kanuu on pikaks ajaks ühte kohta jäänud, saan uurida, kas matkalistega on kõik korras. Kokkuvõttes aitaks veesõidukite asukoha määramine paremini sõite planeerida ja aega säästlikumalt kasutada. Kui päevas on kaks matka, siis saaks lihtsamini ajastada ühe sõidu lõppemist ja teise algust, kliendid ei peaks ootama,” selgitab Trahv kanuumatkade korraldaja väljakutseid. Trahv loodab leida selle jaoks sobiva lahenduse, et muuta teenus veelgi kvaliteetsemaks ja kasutajatele mugavamaks.



Väikese probleemi lahendamisest suur kasu

Just selliseid probleeme ootas hiljuti ellu kutsutud äriliste väljakutsete konkurss Äritex, kuhu Priit Trahv oma probleemi esitas ja ühe võitjana ka välja valiti. Äritexi korraldaja ja Elisa äriarenduse osakonnajuhi Merli Üle sõnul on paljud ettevõtted täna juba väga nutikad ja oskavad leida kavalaid lahendusi. „Oma probleeme teatakse väga põhjalikult ja osatakse neid kirjeldada.“ Konkursile esitatud probleemide hulgast kerkisid esile just need, mis olid seotud efektiivsusega. „Tihti on probleemid väikesed, kuid korduvad. See võib põhjustada aja- ja rahakulu,“ selgitas Üle.

„Ka Lokko talu peremehe äriline kitsaskoht oli just selline – väike probleem, kuid tekitab suurt ajakulu. Väga tore on näha, et otsitakse võimalusi, kuidas nii klientide kui ka enda töö aega säästa ja paremini kasutada ja seeläbi oma äri paremini korraldada.“ Üle lisab, et eriti just maapiirkondades paiknevate väiksemate majutuse, toitlustuse või vabaaja tegevuste pakkujate jaoks on iga klient väga oluline. „Sesoonne turismihooaeg seab omad piirid ja kui kõrghooajal on mingite äriliste kitsaskohtade tõttu klientide teenindamine raskendatud, võib see ettevõttele olla suur hoop. Kui tehnoloogiline lahendus aitab ettevõttel oma pakutavat teenust lihtsustada või kliendikogemust parandada, on see vägagi tervitatav ja rikastaks kogu Eesti turismimaastikku,“ lisas Üle.