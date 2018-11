Huawei Mate 20 Pro – esimesed nädalad, esimesed muljed

Nagu ikka, on nii väga häid kui keskpäraseid omadusi ka sellel telefonil, vaatame need põgusalt üle.

Esiteks muidugi välimusest. See on Mate 20 puhul nii tugevuseks kui nõrkuseks. Miks? «Oo, need uued Samsungid on ikka tõesti kenad!» hüüdis nädala eest mu töölauast möödunud kolleeg. Justnimelt Samsungid. Huawei Mate 20 Gorilla esiklaas on äravahetamiseni sarnane Samsungi S-klassi seadme omaga – kopeeritud on täpselt samad edge-stiili kumerused, ainult andurite paigutus erinev veidi. Ilu, aga kopeeritud ilu.

Samas on tubli ja seejuures ka originaalne samm edasi astutud tagaküljega. Tubli samm just P20 Pro’ga võrreldes, kus kolm korpusest väljaulatuvat objektiivi olid paigutatud ühte ülanurkadest ja selle tulemusel kõikus see koledast, kui laual olles midagi toksitud sai. Nüüd on tekitatud kena ruut korpuse keskele ja kadunud see kõikumine ongi. Tagakülge on üritatud teha ka veidi mustriliseks, et käest libisemise vastu võidelda, kuid ilmselgelt liiga vähe – ikka on libe kui luts see tagakülg.

Kaamerad ise on täpselt sama head kui P20-lgi. Põhikaameraks on 40-megapiksline lainurkkaamera (27mm) ava suurusega f/1.8 ning lisaks 20 MP ultralaikaamera (27 mm, f /2.2) ja 3X 8 MP telefotokaamera (80 mm, f/2.4). Kaamerate sees olevate plastläätsede tootjaks ikka Huawei ise, aga nõu on saadud Saksamaa tuntud käsitsi lihvitud klaasläätsede tootjalt Leicalt.

Ilmselgelt on paremaks muudetud kaamera taustal töötavat pilditöötlustarkvara. Just selles mõttes, et fotod ei moonuta liigselt tegelikkust, on naturaalsed, ei pingutata värvidega üle, on teravad ja selged. Kui AI tunneb kaamera ees ära taeva, siis ei värvita seda enam neoonsiniseks. Hea areng.

Kui ilm Saadjärve ääres ikka on veidi udune ja hall, siis nii on see ka Huawei mobiiliga tehtud fotol FOTO: Aivar Pau

Kes politseid ei karda, võib seadme lukustusest avamiseks jätkuvalt kasutada ka sõrmejäljelugejat, iirise- või näotuvastust. Nagu varem räägitud, on sõrmejäljelugeja paigutatud nüüd esiklaasi alla ja see on selle seadme vast kõige revolutsioonilisem uuendus üldse. Kes ei taha, et politsei tema telefoni pelgalt sõrmejälje või silmavaatega avaks, kasutagu aga jätkuvalt PIN-koode edasi – inimmälu soppidesse ei oska korravalvurid veel näha. Või siis ärge kasutage üldse mingit kaitset, nagu mina.

Tõsine probleem on Huaweil jätkuvalt lahendada seoses oma kasutajaliidesega EMUI (emotion user interface), mille nad on puhtale Androidi peale ehitanud. See on iseenesest täiesti ok, et kõik installitavad äpid paigutatakse otse avaekraani vaadete, probleem on mujal.

Probleeme on kõigega, mis seostub teavitustega. Ma pole nädalatega paika saanud sellist sätete lahendust, mis mulle tegelikult ka sobiks. Kord ei anna osad äpid üldse märguandeid välja, kord teevad seda väga suuruse viivitusega (Swedbanki äpist pääseb saldomuudatuse info välja nagu jumal juhatab), mõnikord teevad nad seda vaid numbrina ülaribal, mõnikord teavitusribana üle ekraani.

Tõsiselt kehv on Always on lahendus lukustuskuval. Hetkel näidatakse seal kasutajale vaid kellaaega, kuupäeva ja aku laetuse taset, mõnikord imeläbi ka tavaliste SMS-ide arvu. Kuid kõiik teised kümned äpid sinna ei pääse – olgu selleks värsked e-mailid, sõnumid Messengeris või kalendriteavitused – nende pärusmaaks on vaid anonüümselt plinkiv tuluke ekraani ülaosas.

Samas on seade kiire, väga kiire. Äpid avanesid kiiremini kui paljudes teistes mobiilides, Huawei uusim protsessor Kirin 980 koos oma graafikaartide ja tuumadega teeb Android P juhtimisel ülihead tööd. Ei ühtegi tõrget või kokkujooksmist. RAM koguni 6 GB, süsteemimälu 128 GB - pole hirmu raasugi, et fotod või videod ära ei mahu.

FOTO: Kuvatõmmis

Aku (4200 mAh) on ka alati julgelt kogu päeva vastu pidanud, ka pidevalt Google Mapsi kasutades. Ning heli tuleb selle seadme kõlaritest välja parema stereona kui ühelgi teisel mobiilil.

Jõudluse testimise äpp AnTu-Tu näitas äsja, et see telefon on parem kui 73 protsendil kasutajatest.